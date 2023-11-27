Игра в защите может быть красивой: нарезка действий Забарного с последнего матча АПЛ – видео

В субботу, 25 ноября, Борнмут Ильи Забарного сыграл матч 13-го тура английской Премьер-лиги. "Вишни" на выезде встречались с Шеффилд Юнайтед.

Подопечные Андони Ираолы одержали победу со счетом 1:3. Эта победа стала третьей в последних четырех матчах в АПЛ для "вишен".

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Великолепная игра Забарного в матче против Шеффилд Юнайтед

Уже традиционно в основном составе Борнмута сыграл Илья Забарный. Он провел уверенно матч и получил лучшую оценку среди защитников за свое выступление от статистического портала SofaScore.

На счету игрока сборной Украины 2 выноса мяча, 2 заблокированных удара, один перехват, 2 отбора и 3 из 4 выигранных единоборства. Также он был убедителен в игре с мячом. Илья сделал 78 прикосновений, 57 из 67 точных передач и 11 из 15 удачных диагоналей.

Такие действия не остались незамеченными со стороны пресс-службы Борнмута, которая сделала нарезку удачных действий украинца, что объясняет, почему он отыграл каждую минуту стартовых 13 матчей в АПЛ-2023/2024, чем больше не может похвастаться ни один игрок "вишен".

Смотрите видео с успешными действиями Ильи Забарного

Отметим, что в настоящее время Борнмут находится на 16 месте в АПЛ, но уже на 7 очков оторвался от зоны вылета.

. Следующий матч команда Ильи Забарного сыграет 3 декабря против Астон Виллы, сенсационно занимающей четвертое место в турнирной таблице, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов в сезоне-2024/2025. Встреча начнется в 16.00.