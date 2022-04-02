В направлении "русского корабля": Пидручный ответил Фуркаду, вступившемуся за спортсменов России

Дмитрий Пидручный с первых дней войны служит в воинской части Национальной гвардии Украины в Тернополе. Украинский биатлонист отреагировал на очень странную позицию известных братьев Фуркадов.

Французы открыто вступились за российских спортсменов

Капитан мужской биатлонной команды Украины долго не выходил с публичными заявлениями в своих соцсетях. Но после интервью бывших французских биатлонистов терпение у Дмитрия Пидручного закончилось.

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Братья Фуркады против отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Французы вступились за россиян, открыто объявив позицию "спорт вне политики".

Пидручный обратился к французским биатлонистам. В начале своего обращения Дмитрий послал коллег "по цеху".

Во-первых, Мартен и Симон Фуркад, идите на х*й. Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, слышавшие звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают,

– написал украинец.

"Такие крупные спортсмены оказались говняными людьми"

Украинский биатлонист искренне сожалеет, что голосовал за Мартена в комиссию НОК. Дмитрий не понимает, как Фуркады считают, что спорт вне политики, когда российские спортсмены активно участвуют в концерте-митинге, который состоялся на "Лужниках" в поддержку российской агрессии в отношении Украины.

Российские спортсмены вышли на сцену в костюмах со свастикой "Z". Именно эта буква символизирует полномасштабное вторжение России в Украину. Этот символ есть во всех военной технике стране-агрессора.

"Мне жаль, что я отдал голос за Мартена в комиссию НОК, и что такие крупные спортсмены оказались гивн*ными людьми. Как можно говорить, что спорт вне политики, когда в Москве на концерте в поддержку войны, было немало спортсменов с буквой Z на одежде? Это они так невинны и страдают из-за власти?", – заметил биатлонист из Украины.

"Надеюсь вас больше никогда не увижу"

Пидручный признался, что с 24 февраля ему написал только один российский спортсмен, который стал на сторону Украины. Но публично свою позицию высказывать не захотел из-за того, что боится за свою семью.

Украинец в своей реакции на слова Фуркадов добавил текст, касающийся натурализованных спортсменов, взявших украинское гражданство, но продолжающих умалчивать о войне в Украине. Пидручный надеется, что подобные биатлонисты будут исключены из сборной.

Относительно натурализованных спортсменов, которые уже не первый год выступают под нашим флагом, но с начала войны никак не показали свою позицию – надеюсь вас больше никогда не увидеть ни на тренировочных сборах, ни на соревнованиях. Вы уехали в Россию, там и оставайтесь. А тем спортсменам, которые когда-то были по паспорту русскими или белорусами, а сейчас стоят с нами бок о бок, помогают и выражают свои взгляды – спасибо спасибо,

– добавил Дмитрий.

Напомним, что титулованная в прошлом белорусская биатлонистка Дарья Домрачева тоже стала на сторону отстраненных спортсменов из России и Белоруссии.

А вот ее коллега "по цеху" Надежда Скардино трогательно поддержала Украину. Бывшая биатлонистка из Беларуси загадала желание на день рождения, связанное с наступлением мира в Украине.

Полный текст публикации из инстаграммы Пидручного

Я долго не мог писать здесь, но вчерашнее интервью Симона Фуркада и Мартена Фуркада российским журналистам меня сильно возмутило. Поэтому я решил найти время, чтобы высказать свое мнение о роли спорта в политике и войне.

Во-первых, Мартен и Симон Фуркад, идите на х*й. Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, слышавшие звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают.

Мне жаль, что я отдал голос за Мартена в комиссию НОК, и что такие большие спортсмены оказались говными людьми. Как можно говорить, что спорт вне политики, когда в Москве на концерте в поддержку войны было немало спортсменов с буквой Z на одежде? Это они так невинны и страдают из-за власти?

Спорт всегда был маркетинговым инструментом для любой страны, поэтому фраза спорт вне политики никогда не была для меня объективной, а сейчас тем более.

С начала войны мне написал один спортсмен из России, который сказал, что ему стыдно за то, что делает его страна, но он боится за себя и свою семью и поэтому не озвучивает поддержку публично.

Для меня молчание русских и белорусских спортсменов означает, что они сделали свой выбор в поддержку войны. Мне совсем не жаль, что их не будет ни на каких международных соревнованиях, потому что я считаю, что весь народ России и Белоруссии несет ответственность за того, кого они избрали и прощали преступления раньше. Недавние соцопросы в России показывают, что более 80% россиян поддерживают военные действия и убийства в Украине. Я не удивлюсь, если среди них есть биатлонисты.

Относительно натурализованных спортсменов, которые уже не первый год выступают под нашим флагом, но с начала войны никак не показали свою позицию – надеюсь вас больше никогда не увидеть ни на тренировочных сборах, ни на соревнованиях. Вы уехали в Россию так там и оставайтесь. А тем спортсменам, которые когда-то были по паспорту россиянами или белорусами, а сейчас стоят с нами бок о бок, помогают и выражают свои взгляды – спасибо спасибо.

Россия начала войну под предлогом денацификации и демилитаризации, что вообще является абсурдом. И на самом деле из-за войны сейчас происходит тотальная дерусификация, потому что после того, что сделали орки на нашей земле, ни один украинец не захочет иметь с россиянами никаких дел, а многие русскоязычные переходят на украинский язык, потому что не хотят говорить на русском.

Спасибо всем, кто поддерживает Украину и помогает нам бороться за нашу свободу и независимость.

Украина побеждает! Украина победит! Слава Украине! Смерть врагам!