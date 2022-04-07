Напомним миру о войне в Украине, – игрок Шахтера Мудрик о целях благотворительных поединков

Донецкий Шахтер отправился в Турцию, где проведет ряд благотворительных матчей в поддержку Украины. Футболист дончан Михаил Мудрик обратился к украинскому народу.

Мудрик: Верьте в нашу победу

Левый вингер уже прилетел с командой в Турцию, где вскоре соберется большая часть "горняков". В течение 13-19 апреля Шахтер сыграет с европейскими клубами, чтобы помочь украинской армии.

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Михаил Мудрик надеется, что благодаря поединкам удастся собрать солидную сумму денег, которые пойдут на нужды ВСУ.

Все вырученные деньги от этих матчей пойдут на помощь нашим ВСУ. Для футболистов это будет хорошая возможность прославить Украину и напомнить всему миру о войне на нашей земле,

– сказал Мудрик.

Не забыл футболист обратиться к украинцам. Мудрик попросил земляков не упускать руки, а идти к победе.

"Не сдавайтесь. Верьте в нашу победу, будьте едины и не теряйте в надежде, что все скоро закончится", – добавил Михаил.

Напомним, что такую ​​инициативу первым приступило к киевскому Динамо, которое проведет свои матчи в Румынии.