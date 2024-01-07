Марадона в гробу перевернулся: чемпион Италии Наполи продолжает позориться в Серии А – видеообзор

Неаполитанцы откровенно сыпаются под руководством Вальтера Маццари. Чемпионы не смогли ничего сделать из Торино и застряли в середине турнирной таблицы.

Торино – Наполи 3:0

Голы: Санабрия, 43, Влашич, 52, Буонджорно, 66.

В итальянской Серии А в эти выходные проходят матчи 19 тура. Действующий чемпион страны Наполи отыграл свою встречу в воскресенье, уехав в гости в Торино, пишет 24 канал.

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Команда Вальтера Маццари находится в затруднительном положении и все больше отдаляется от зоны Лиги чемпионов. Игра с туринцами еще больше показала проблемы неаполитанцев, вынужденных обходиться без Осимхена и Мерета.

Хозяева открыли счет перед перерывом, после подачи со штрафного Санабрия пробил Голлини. А уже во втором тайме чемпиона добили Влашич и Буонджорно. Особо стоит выделить гол хорвата, которому удался классный дальний выстрел.

К слову, ужасным дебютом при Наполе отличился правый защитник Маццокки, на днях перешедший из Салернитаны. Паскуале вышел на поле в перерыве и уже через четыре минуты полетел прямой ногой у соперника, получив удаление.

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Таким образом, кризис Наполи становится все более глубоким. В декабре "партенопеи" позорно вылетели из Кубка от Фрозиноне (0:4). А в последних шести играх Серии А неаполитанцы праздновали только одну победу:

Наполи – Интер 0:3

Ювентус – Наполи 1:0

Наполи – Кальяри 2:1

Рома – Наполи 2:0

Наполи – Монце 0:0

Торино – Наполи 3:0

Неаполитанцы проиграли уже семь матчей в Серии А и закрепились на девятой строчке. Впрочем, плотность в таблице позволяет надеяться на борьбу за Лигу чемпионов. Расстояние от четвертой Фиорентины составляет всего 5 баллов.

Видеообзор матча Торино – Наполи: