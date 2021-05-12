Наполи – Удинезе 5:1

Голы: Зелиньски, 28, Руис, 31, Лосано, 56, Ди Лоренцо, 66, Инсинье, 90 + 1-Окака, 41

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Уже с первых секунд матча футболисты Наполи включили высокий прессинг, который позволил хозяевам создать немало моментов у ворот Удинезе. Уже на 28-й минуте Наполи открыл счет во встрече. Осимхен в упор расстреливал ворота, но надежно на выходе сыграл Муссо. Однако мяч отлетел прямо под удар Зелиньски, который размочил нули на табло – 1:0.

Уже через три минуты подопечные Гаттузо удвоили преимущество. Руис решился на удар из пределов штрафной и закрутил мяч в девятку ворот Удинезе – 2:0. Настоящий шедевр удался полузащитнику Наполи.

В конце первой 45-минутки гости несколько сократили преимущество соперника в счете. Окака развернулся с мячом в штрафной "неаполитанцев" и ударом в дальний угол забил первый гол команды в поединке – 2:1.

Тотальное преимущество хозяев

На перерыв команды ушли при преимуществе Наполи в счете 2:1. После отдыха хозяева решили дожать соперника. На 56-й минуте голкипер гостей Муссо ошибся при передаче на защитника и отдал голевой пас на Лосано, который увеличил преимущество Наполи в счете – 3:1.

После розыгрыша углового Манолас лучше всего сыграл на втором этаже, но его удар головой остановил вратарь. Мяч отскочил в ноги Ди Лоренцо, который приблизил Наполи к победе – 4:1.

В компенсированное арбитром время еще один гол влетел во владения гостей. Инсинье не ушел с поля без забитого гола. Нападающий обработал передачу и ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет встречи – 5:1.

Наполи разгромил Удинезе 5:1 и вышел на 2 место в гонке за "серебром" Серии А. Теперь в активе "неаполитанцев" 73 очка, они опережают Аталанту и Милан на один пункт. Правда, эти клубы еще не сыграли своих матчей в данном туре.

Наполи – Удинезе видеообзор матча