Учитывая турнирную ситуацию, Наполи не нужно очень волноваться за будущее противостояние. Даже домашнее поражение от Ромы не сбросит "неаполитанцев" с вершины таблицы Серии А. Наполи с 50 очками уверенно лидируют, опережая ближайшего конкурента, которым является Милан, аж на 12 баллов. Однако желательно не проигрывать на глазах у родных болельщиков, сообщает 24 канал.

Читайте также На волне сенсационного ЧМ-2022 лидер Милана из Испании решил выступать за сборную Марокко

Тренерская битва – Спаллетти против Моуринью

Рома идет в зоне группового раунда Лиги Европы – 5-я позиция и 37 очков после 19 сыгранных туров.

В предыдущем туре оба клуба праздновали победы с одинаковыми счетами 2:0. Наполи справилось с Салернитаной на выезде, а Рома обыграла специю.

Последний раз "неаполитанцы" и "волки" играли между собой 13 октября 2022 года. Этот поединок окончился минимальной победой Наполи 0:1. Единственный и в итоге победный гол забил Виктор Осимхен. В текущем сезоне 24-летний нападающий показывает отличный показатель – 14 голов и 4 ассиста в 19 матчах.

Наполи не проигрывает в Серии А уже трижды поединки. В последний раз очки у "неаполитанцев" отбирал 4 января Интер (1:0). Рома не уступает сопернику уже 7 матчей подряд (с учетом товарищеских и кубковых встреч).

История противостояний перед поединком в пользу Ромы – 65 побед при 52 победах Наполи.

К слову. Интересное противостояние, в котором Наполи примет Рому, начнется 29 января в 21:45 (по киевскому времени).

Прогноз от Favbet

Наполи – очевидный победитель грядущего противоборства. Букмекеры отдают на победу хозяев 1,80. Победа Ромы оценена в 5,20. Ничья в основное время – 3,85.

Если первый тайм закончится в пользу "неаполитанцев", то своих трех очков уже не отпустят. 2,49.

Скорее всего, голов будет не так много, а обе команды не смогут забить. Убьет один коллектив – 1,86.

С каким счетом может закончиться матч Наполи – Рома? Букмекеры Favbet лучше оценивают вероятность итогового счета встречи 1:0 в пользу хозяев поединка – 6,50.

Диапазон голов 2 – 3 оценен в 1,87. В одном из таймов будет ничья: да – 1,50, нет – 2,47.

Возможны ли авторы голов?