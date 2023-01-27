З огляду на турнірну ситуацію Наполі не потрібно дуже хвилюватись за майбутнє протистояння. Навіть домашня поразка від Роми не скине "неаполітанців" з вершини таблиці Серії А. Наполі з 50 очками впевнено лідирують, випереджаючи найближчого конкурента, яким є Мілан, аж на 12 балів. Однак бажано не програвати на очах у рідних уболівальників, повідомляє 24 канал.

​Читайте також На хвилі сенсаційного ЧС-2022: лідер Мілана з Іспанії вирішив виступати за збірну Марокко

Тренерська битва – Спаллетті проти Моурінью

Рома йде у зоні групового раунду Ліги Європи – 5-та позиція та 37 очок після 19 зіграних турів.

У попередньому турі обидва клуби святкували перемоги з однаковими рахунками 2:0. Наполі впоралось із Салернітаною на виїзді, а Рома обіграла Спецію.

Востаннє "неаполітанці" та "вовки" грали між собою 13 жовтня 2022 року. Цей поєдинок закінчився мінімальною перемогою Наполі 0:1. Єдиний та у підсумку переможний гол забив Віктор Осімхен. У поточному сезоні 24-рінчий нападник показує чудовий показник – 14 голів та 4 асисти у 19 матчах.

Наполі не програє у Серії А вже тричі поєдинки поспіль. Востаннє очки у "неаполітанців" відбирав 4 січня Інтер (1:0). Рома не поступається супернику вже 7 матчів поспіль (з урахуванням товариських та кубкових зустрічей).

Історія протистоянь перед поєдинком на користь Роми – 65 перемог при 52 звитягах Наполі.

До слова. Цікаве протистояння, у якому Наполі прийме Рому, розпочнеться 29 січня о 21:45 (за київським часом).

Прогноз від Favbet

Наполі – явний фаворит майбутнього протистояння. Букмекери віддають на перемогу господарів 1,80. Звитяга Роми оцінена у 5,20. Нічия в основний час – 3,85.

Якщо перший тайм закінчиться на користь "неаполітанців", то вони своїх трьох очок вже не відпустять – 2,49.

Швидше за все, що голів буде не так багато, а обидві команди не зможуть забити. Заб'є один колектив – 1,86.

З яким рахунком може закінчитись матч Наполі – Рома? Букмекери Favbet найкраще оцінюють вірогідність підсумкового рахунку зустрічі 1:0 на користь господарів поєдинку – 6,50.

Діапазон голів 2 – 3 оцінений у 1,87. В одному з таймів буде нічия: так – 1,50, ні – 2,47.

Можливі автори голів?