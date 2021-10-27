Матч Спартак – Наполи состоится 24 ноября. Несмотря на то, что до игры еще почти месяц, в Наполи уже выражают свою обеспокоенность по поводу проведения матча в Москве.

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Основная причина – ситуация с коронавирусом в России и Москве в частности. По официальным данным, в России только за сутки 26 октября выявлено 36 582 случая заражения коронавирусом. 1 123 умерли за сутки. По этому показателю Россия находится на втором месте в мире. К примеру, в Италии за 26 октября не было обнаружено смертельных исходов из-за коронавируса.

Кроме того, в Москве вводится усиленный карантин.

В Наполи пока официально не обращались в УЕФА с просьбой перенести этот матч в другое место. Но уже рассматривают такую ​​возможность.