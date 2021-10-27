Матч Спартак – Наполі відбудеться 24 листопада. Попри те, що до гри ще майже місяць, в Наполі вже висловлюють своє занепокоєння щодо проведення матчу в Москві.

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Основна причина – ситуація з коронавірусом в Росії, і Москві зокрема. За офіційними даними, в Росії лише за одну добу 26 жовтня виявлено 36582 випадків зараження коронавірусом. 1123 померло за добу. За цим показником Росія перебуває на другому місці у світі. Для прикладу, в Італії за 26 жовтня не було виявлено смертельних випадків через коронавірус.

Окрім того, в Москві запроваджують посилений карантин.

В Наполі поки офіційно не зверталися до УЄФА з проханням перенести цей матч в інше місце. Але вже розглядають таку можливість.