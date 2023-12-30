Сохранил ворота "сухими": уроженец Черкасс дебютировал за Наполи в матче Серии А

Голкипер украинского происхождения Никита Контини-Барановский впервые появился на поле в составе действующего чемпиона Италии. Это произошло в рамках 18-го тура Серии А.

Наполи – Монца 0:0

В пятницу, 29 декабря, состоялся матч 18-го тура Серии А, в котором Наполи встречался с Монцой. Действующий чемпион Италии не сумел одержать победу, пишет 24 Канал.

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На 74-й минуте травму получил основной вратарь "партенопийцев" Алекс Меретт. Вместо него на поле вышел Никита Контини-Барановский. Для 27-летнего голкипера украинского происхождения это был дебютный матч за Наполи. До финального свистка Никита сохранил ворота "сухими".

Что известно о Контини-Барановском

Никита родился в Черкассах в семье украинки и итальянца из Неаполя Паскуале Контини. В возрасте 3-х лет вместе с семьей переехал в Италию.

Футболом начал заниматься в академии Атлетико Джульяно. В 2007 году юного голкипера заметили тренеры Наполи, пригласившие его в академию.

В возрасте 18 лет заключил первый профессиональный контракт с неаполитанским клубом. Однако пробиться в основу клуба не сумел.

Для получения игровой практики Контини-Барановский играл на правах аренды за клубы низших дивизионов чемпионата Италии.

В сезоне 2023/24 вернулся в Наполи. Отметим, что впервые Контини-Барановский сыграл за Наполи в товарищеском матче еще в 2018 году.

Ранее Никита выражал желание играть за сборную Украины, но тренеры "сине-желтых" ни разу не вызывали его на сбор.

В текущем сезоне Серии А Наполи неудачно выступает. После 18 сыгранных матчей клуб Марадоны занимает 7 строчку таблицы. Следующий поединок неаполитанцы сыграют 7 января против Торино.

Видеообзор матча Наполи – Монца