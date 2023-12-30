Наполі – Монца 0:0

У п'ятницю, 29 грудня, відбувся матч 18-го туру Серії А, в якому Наполі зустрічався з Монцою. Чинний чемпіон Італії не зумів здобути перемогу, пише 24 Канал.

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На 74-й хвилині травму отримав основний воротар "партенопійців" Алекс Мерет. Замість нього на поле вийшов Нікіта Контіні-Барановський. Для 27-річного голкіпера українського походження це був дебютний матч за Наполі. До фінального свистка Нікіта зберіг ворота "сухими".

Що відомо про Контіні-Барановського

Нікіта народився в Черкасах у родині українки та італійця з Неаполя Паскуале Контіні. У віці 3-х років разом зі сім'єю переїхав до Італії.

Футболом розпочав займатися в академії Атлетіко Джульяно. У 2007 році юного голкіпера помітили тренери Наполі, які запросили його до академії.

У віці 18 років уклав перший професійний контракт з неаполітанським клубом. Однак пробитися до основи клубу не зумів.

Для отримання ігрової практики Контіні-Барановський грав на правах оренди за клуби нижчих дивізіонів чемпіонату Італії.

У сезоні 2023/24 повернувся до Наполі. Зазначимо, що вперше Контіні-Барановський зіграв за Наполі в товариському матчі ще у 2018 році.

Раніше Нікіта висловлював бажання грати за збірну України, але тренери "синьо-жовтих" жодного разу не викликали його на збір.

Довідка. У поточному сезоні Серії А Наполі невдало виступає. Після 18 зіграних матчів клуб Марадони займає 7 сходинку таблиці. Наступний поєдинок неаполітанці зіграють 7 січня проти Торіно.

Відеоогляд матчу Наполі – Монца