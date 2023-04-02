Наполи не узнать: лидер Серии А с треском уступил Милану на своем поле – видеообзор матча

Подопечные Лучано Спаллетти провалили игру против "россонери", но это не пошатнуло их позиции во главе турнирной таблицы. Теперь у неаполитанцев будет шанс отомстить в Лиге чемпионов.

Наполи – Милан 0:4

Голы: Леау, 17, 59, Браим Диас, 25, Салемакерс, 67.

В Италии прошел центральный поединок 28 тура Серии А. В воскресный вечер лидер турнирной таблицы Наполи принимал действующего чемпиона Милан, пишет 24 канал.

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Подопечные Спаллетти уверенно идут к взлелеянному в мечтах золоту, имея гандикап в 16 баллов над ближайшим преследователем. А вот Милану предстоит непростая борьба за место в топ-четверке, ведь этот год подопечные Пиоли проваливают.

Наполи сыграл в полноги

Неудивительно поэтому, что неаполитанцы были явными фаворитами. Правда, хозяева не могли рассчитывать на своего главного бомбардира Виктора Осимхена. Похоже, это развалило построение игры в атаке Наполи или лидер Серии А не сильно напрягался.

Как бы там ни было, Милан решал свои задачи и захватил инициативу со старта. Уже к 25 минутам гости забили дважды. Сначала Леау реализовал выход один на один из паса Браима Диаса. А чуть позже уже сам испанец забил, удачно подхватив мяч в чужой площадке.

Гости продолжили куриться после перерыва. На 59 минуте Леау оформил дубль, покачив Ди Лоренцо и попав под перекладину. Добил неаполитанцев Салемакерс. Бельгийцу удался супердриблинг, во время которого он прошел троих и пробил мимо Мерета.

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Шанс на реванш в Лиге чемпионов

Таким образом Наполи терпит третье поражение в сезоне Серии А, но его лидерство от этого менее уверенным не стало. Милан же поднялся на третье место, опередив Интер. Впрочем, расстояние от пятой Ромы составляет всего один балл.

Уже через полторы недели у подопечных Спаллетти будет возможность отомстить "россонери". Жребий свел Наполи и Милан в одну пару в четвертьфинале Лиги чемпионов, поэтому болельщиков ожидает еще две горячие дуэли.

Видеообзор матча Наполи – Милан: