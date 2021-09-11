Наполи победил Ювентус, отправив соперника на дно турнирной таблицы

Наполи сумел в домашнем матче одержать победу над Ювентусом и подняться на первое место в чемпионате Италии. Туринский клуб оказался на дне.

Наполи – Ювентус 2:1

Голы: Политано, 57, Кулибали, 85 – Мората, 10

Ювентус крайне неудачно стартовал этом сезоне – одно набранное очко в чемпионате и домашнее поражение от Эмполи.

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А вот Наполи дважды выиграло и было среди лидеров. В игре против Ювентуса дома неаполитанцы продлили свою победную серию в чемпионате, выйдя на первое место в турнирной таблице.

Хотя именно Ювентус первым открыл счет в этом матче в начале встречи. Мората продемонстрировал великолепную реакцию, забив гол.

В первом тайме Ювентус мог увеличить преимущество как минимум дважды. Но дважды Кулусевски не реализовывал свои моменты.

Наказание за такое расточительство пришло во втором тайме. Сначала Политано сравнял счет. А после этого свои моменты уже не реализовали хозяева поля.

И все же Наполи удалось вырвать победу. Защитник Кулибали в конце встречи отличился забитым голом.

Благодаря этой победе Наполи остался на первой строчке турнирной таблицы с тремя победами в трех турах. Ювентус же среди аутсайдеров – на 16-ом месте, имея лишь одно очко в активе.