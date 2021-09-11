Наполі – Ювентус 2:1

Голи: Політано, 57, Кулібалі, 85 – Мората, 10

Ювентус вкрай невдало стартував цьому сезоні – лише одне набране очко в чемпіонаті й домашня поразка від Емполі.

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Натомість Наполі двічі виграло і було серед лідерів. У грі проти Ювентуса вдома неаполітанці продовжили свою переможну серію в чемпіонаті, вийшовши на перше місце в турнірній таблиці.

Хоча саме Ювентус першим відкрив рахунок в цьому матчі на початку зустрічі. Мората продемонстрував чудову реакцію, забивши гол.

У першому таймі Ювентус міг збільшити перевагу як мінімум двічі. Але двічі Кулусевскі не реалізовував свої моменти.

Покарання за таке марнотратство прийшло у другому таймі. Спочатку Політано зрівняв рахунок. А після цього свої моменти вже не реалізували господарі поля.

Та все ж таки Наполі вдалося вирвати перемогу. Захисник Кулібалі наприкінці зустрічі відзначився забитим голом.

Завдяки цій перемозі Наполі залишився на першій сходинці турнірної таблиці з трьома перемогами у трьох турах. Ювентус же серед аутсайдерів – на 16-у місці, маючи лише одне очко в активі.