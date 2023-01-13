Издевательство по-неаполитански: Наполи уничтожило Ювентус 5:1 и увеличило шансы на чемпионство

В пятницу, 13 января, Ювентус и Наполи сошлись в центральном матче 18-го тура итальянской Серии А. "Неаполитанцы" продолжают уверенно идти к чемпионству.

Наполи – Ювентус 5:1

Голы: Осимхен, 14, 65, Кварацхелия, 39, Рахмани, 55, Эльмас, 72 – Ди Мария, 42

Старт матча был за хозяевами, что воплотилось в гол на 14-й минуте. Позиционная атака окончилась подачей от Полетано. До мяча не дотянулся Осимхен, но он улетел прямо под удар Кварацхелии. С его красивым выстрелом в одно касание справился голкипер Ювентуса, но на добивании был все тот же Осимхэм, открывший счет 1:0. 24 канал.

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Гости ответили не менее остро. Ди Мария проскочил между двух соперников и пробил. Лишь перекладина спасла владение Мерета от неминуемого гола.

Не убиваешь ты – забивают тебе. Осимхен воспользовался ошибкой защиты "старой синьоры", отдал на свободного Кварацхелию, который параллельно прибежал в штрафную соперника и легко обыграл Щенсны. Уже на 39-й минуте Наполи повело в счете 2:0.

Уже через три минуты похож гол забить гости. Ди Мария идентичным ударом в Кварацхелию после передачи Милика сократил отставание до минимума. Первый тайм закончился со счётом 2:1. Любители итальянского футбола остались довольны от поединка.

Хозяева не дали никаких шансов

На 55-й минуте Наполи снова увеличило свое преимущество на табло до двух мячей. Но перед этим Осимхен легко протиснул защитника Ювентуса, но с ударом в ближний угол справился Щенсни, переведший мяч на угловой. Стандарт стал результативным. Мяч после подачи с углового пролетел между ног всех футболистов и добрался до Рахмани, который мощным ударом прошил сетку ворот туринцев. Щенсни даже не успел среагировать на выстрел – 3:1.

Ровно через 10 минут снова опозорилась защита Ювентуса. Бремер не дал мячу выйти на угловой, но во время выбивания попал в соперника. Мяч улетел в Кварацхелию, который сделал заброс в штрафную Юве, где на втором этаже отлично сыграл Осимхен. Нападающий оформил дубль – 4:1.

На этом "неаполитанцы" не остановились и в пятый раз огорчили польского голкипера Юве. Не без удачи для хозяев, которая всегда на стороне сильнее. Ди Лоренцо отдал на свободного Эльмаса, тот безукоризненно обыграл опекуна и пробил в дальний угол. Но рикошет изменил направление полета мяча, дезориентировал голкипера и залетел в противоположный угол владений "старой синьоры" – 5:1.

Наполи показало отличную игру, которая заставляет задуматься футболистов Ювентуса в своей отдаче на футбольном поле. "Неаполитанцы" победили 5:1.