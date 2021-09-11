Наполи – Ювентус: где смотреть матч Серии А

В субботу, 11 сентября, состоится матч центрального тура Серии А, в котором сойдутся Ювентус и Наполи. В Украине эту встречу можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Наполи – Ювентус: где смотреть

В этом сезоне в Украине изменился правообладатель для трансляции матчей Серии А. Следующие три сезона матчи чемпионата Италии будет транслировать Megogo.

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Именно там можно будет посмотреть встречу Наполи – Ювентус. Начало матча – в 17:00.

Из-за этого платформа даже изменила систему подписок (когда-то их было только две). Теперь же трансляция футбольных матчей доступна для подписчиков по подписке "Максимальная", которая обойдется в 299 гривен в месяц.

Также матчи Серии А будет транслировать и кабельный провайдер "Воля". Однако для этого придется подключать дополнительный пакет "Pro Sport", который обойдется в 199 гривен на 30 дней.

В прошлом сезоне Серию А в Украине показывали телеканалы "Футбол 1/2/3".