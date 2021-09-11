Наполі – Ювентус: де дивитися

В цьому сезоні в Україні змінився правовласник для трансляції матчів Серії А. Наступні три сезони матчі чемпіонату Італії транслюватиме Megogo.

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Саме там можна буде переглянути зустріч Наполі – Ювентус. Початок матчу – о 17:00.

Через це платформа навіть змінила систему передплат (колись їх було лише дві). Тепер же трансляція футбольних матчів доступна для підписників за передплатою "Максимальна", яка обійдеться у 299 гривень на місяць.

Також матчі Серії А транслюватиме і кабельний провайдер "Воля". Однак для цього доведеться підключати додатковий пакет "Pro Sport", який обійдеться в 199 гривень на 30 днів.

У минулому сезоні Серію А в Україні показували телеканали "Футбол 1/2/3".