Наполи и Интер расписали ничью в безумной борьбе за чемпионство: видеообзор

Наполи 12 февраля принимало Интер в центральном матче Серии А. Первая и вторая команды таблицы сыграли вничью.

Наполи – Интер 1:1

Голы: Инсинье, 7(п) – Джеко, 47

В топовом матче сошлись два лидера сезона. Перед поединком разница в очках между командами составляла только один пункт, пишет 24 канал.

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Футболистам Наполи удалось быстро открыть счет на табло. Не обошлось здесь без ошибки Интера. Осимхэм оказался на газоне после фола соперника. Судья после просмотра видеоповтора указал на 11 метров. Пенальти взялся выполнять Инсинье и не промахнулся – 1:0.

Через четыре минуты хозяева могли удвоить преимущество, если бы не эффектный сейв Хандановича.

Наполи продолжило атаковать, но ни один из моментов не стал результативным.

"Нерадзурри" ответили ударом головой по центру ворот от Джеко. Мяч легко в руки забрал вратарь неаполитанцев.

Первая часть встречи завершилась с минимальным преимуществом в счете хозяев.

Спасатель Джеко

Интеру удалось быстро сравнять счет во втором тайме. Джеко не удалось удачно пробить головой, но мяч снова отскочил в ноги Эдина, который забил первый гол Интера в матче – 1:1.

Команды не смогли определить победителя поединка. Наполи не удалось опередить Интер в таблице. Между командами и дальше разница в одно очко.

Наполи – Интер видеообзор матча