Наполі – Інтер 1:1

Голи: Інсіньє, 7 (п) – Джеко, 47

У топовому матчі зійшлись два лідери сезону. Перед поєдинком різниця в очках між командами складала лише однин пункт, пише 24 канал.

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Футболістам Наполі вдалось швидко відкрити рахунок на табло. Не обійшлось тут без помилки Інтера. Осімхем опинився на газоні після фолу суперника. Суддя після перегляду відеоповтору вказав на 11 метрів. Пенальті взявся виконувати Інсіньє та не схибив – 1:0.

Через чотири хвилини господарі могли подвоїти перевагу, якби не ефектний сейв Хандановича.

Наполі продовжило атакувати, але жоден з моментів не став результативним.

"Нерадзуррі" відповіли ударом головою по центру воріт від Джеко. М'яч легко до рук забрав воротар неаполітанців.

Перша частина зустрічі завершилась із мінімальною перевагою у рахунку господарів.

Рятівник Джеко

Інтеру вдалось швидко зрівняти рахунок у другому таймі. Джеко не вдалось вдало пробити головою, але м'яч знову відскочив у ноги Едіна, який забив перший гол Інтера у матчі – 1:1.

Команди не змогли визначити переможця поєдинку. Наполі не вдалось випередити Інтер у таблиці. Між командами далі різниця в одне очко.

Наполі – Інтер відеоогляд матчу