Состоялись переговоры: гранд Серии А хочет приобрести защитника сборной Украины – что известно

Во время нынешнего летнего трансферного окна многие именитые европейские клубы проявляют интерес к украинским футболистам. Интересный вариант продолжения карьеры получил игрок Эвертона Виталий Миколенко.

Защитник "ирисок" стабильно выступал в прошлом сезоне в АПЛ и несколько раз попадал в команду недели чемпионата Англии. Такой игрой он привлек внимание к себе со стороны более именитых клубов.

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Готов ли Эвертон отпустить Миколенка

Сообщается, что конкретную заинтересованность в приобретении футболиста сборной Украины имеет Наполи. Игрока в своей команде лично хочет видеть Антонио Конте, который возглавил неаполитанский клуб в начале июня 2024 года.

Отмечается, что "партенопийцы" уже провели переговоры с Эвертоном по трансферу игрока. Впрочем, пока "ириски" не хотят продавать своего основного левого защитника и планируют сохранить его в своей команде.

Будет ли Наполи улучшать свое предложение пока неизвестно. Также возможен вариант обмена украинца на Еспера Линдстрема, которым интересуется Эвертон.

. Виталий Миколенко играет за "ирисок" с января 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Напомним, что в кампании-2023/2024 украинский защитник провел за Эвертон 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.