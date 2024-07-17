Захисник "ірисок" стабільно виступав у минулому сезоні в АПЛ та декілька разів потрапляв до команди тижня чемпіонату Англії. Такою грою він привернув увагу до себе з боку більш іменитих клубів.

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Чи готовий Евертон відпустити Миколенка

Повідомляється, що конкретну зацікавленість у придбанні футболіста збірної України має Наполі. Гравця у своїй команді особисто хоче бачити Антоніо Конте, який очолив неаполітанський клуб на початку червня 2024 року.

Зазначається, що "партенопійці" вже провели перемовини з Евертоном щодо трансферу гравця. Утім, наразі "іриски" не хочуть продавати свого основного лівого захисника та планують зберегти його у своїй команді.

Чи буде Наполі покращувати свою пропозицію наразі невідомо. Також можливим є варіант обміну українця на Єспера Ліндстрема, яким цікавиться Евертон.

Довідка. Віталій Миколенко грає за "ірисок" з січня 2022 року. Його чинна угода з клубом розрахована до кінця сезону-2025/2026.

Нагадаємо, що в кампанії-2023/2024 український захисник провів за Евертон 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив два голи.