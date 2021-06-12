Наполи хочет купить игрока сборной Украины

Лидер обороны Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко может сменить клубную прописку после Евро-2020. В услугах футболиста снова заинтересован итальянский "Наполи".

Наполи возобновил интерес к Матвиенко

В прошлом году уже сообщалось, что Наполи заинтересован в трансфере Матвиенко. Иностранные СМИ убеждали, что Шахтер и Наполи даже договорились о переходе украинца.

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Однако Матвиенко остался в Шахтере, а интерес к нему приписывали Арсеналу, Ливерпулю и другим клубам. Следует отметить, что Николай подтвердил факт переговоров с итальянцами.

Napoli Calcio со ссылкой на издание Corriere del Mezzogiorno сообщает, что Матвиенко снова в сфере интересов Наполи.

Украинец, который может сыграть в центре и на фланге защиты, в списке интересов неаполитанской команды вместе с Эмерсоном из Челси и полузащитником АЗ Теном Копмейнерсом.

Что известно о Матвиенко