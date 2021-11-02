Дісталося навіть офіціантці

Вболівальники Аталанти намагалися увірватися до одного з місцевих пабів, де як раз перебували фани "червоних дияволів", які прибули з Альбіону.

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Керівництво пабу встигло вчасно зачинити двері, тому, на щастя, до серйозної бійки не дійшло. Травмувався один із прихильників Манчестер Юнайтед. Під час сутички чоловік отримав синець на плечі.

Проте офіціантці закладу пощастило менше. Дівчину поранили уламком розбитої пляшки, їй наклали декілька швів.

Поліція вже почала розслідування, вилучивши відео з камер спостережень.

Відео з камер спостереження

Матч Аталанта – Манчестер Юнайтед відбудеться у вівторок, 2 листопада, у Бергамо. Початок поєдинку о 22:00.