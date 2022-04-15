Нападающий Вереса записался в спецназ и патрулирует улицы Ровно

Ровенский Вереск не выехали из Украины после начала войны, а стал на защиту родной страны. Форвард Сергей Сергийчук патрулирует в Ровно.

Став на защиту Ровно

Футболист ровенского клуба записался на обучение спецназам. Сергей Сергийчук контролирует безопасность в Ровно.

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Нападающий защищает родной регион, ведь сам игрок является родом из Ровенской области. Блогер Дмитрий Поворознюк сделал общие фото с Сергийчуком, с которым раньше играл в Вересе.



Поворознюк с Сергийчуком / Фото с инстаграммы блоггера

Отметим, что главный тренер Вереса Юрий Вирт продал медаль победителя Кубка УЕФА-2009. За эту награду было отдано 220 тысяч гривен. Наставник уже потратил деньги на нужды украинской армии.

Другой футболист ровенчан Никита Полюлях помогает волонтерам и территориальной обороне укреплять Каменское во время войны.

Что известно о Сергее Сергечуке