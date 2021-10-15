Футболист Шахтера стильно отпраздновал гол: надел очки, а затем сделал сальто – фото и видео

Футболист Шахтера Фернандо провел яркий матч против Зари в чемпионате Украины. Бразилец оформил дубль и эффектно отпраздновал голы.

Фернандо – новая звезда УПЛ

Уже на старте матча Фернандо мог открывать счет в игре, однако проиграл дуэль Дмитрию Мацапури. На 11 минуте бразильский футболист исправился.

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Фернандо реализовал выход один на один с голкипером Зари. После этого игрок побежал к углу поля, где получил от фотографа очки и стильно отпраздновал гол.



Фернандо празднует гол в ворота Зари / Фото twitter.com/FCShakhtar

Видео первого гола Фернандо

После игры футболист Шахтера признался, что заранее обговорил с фотографом, чтобы тот дал ему очки. Фернандо заявил, что теперь всегда будет так праздновать голы.

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В середине первого тайма бразилец оформил дубль. На этот раз Фернандо отпраздновал гол эффектным сальто в стиле бывшего игрока Шахтера Джулиуса Агаховы.

Видео второго гола Фернандо

Шахтер разгромил Зарю со счетом 6:1. Благодаря победе "горняки" сравнялись с лидером чемпионата "Динамо" по набранным очкам. Однако киевляне имеют игру в запасе против Львова.