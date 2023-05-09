"Шевченко заставил полюбить Милан": Жиру рассказал о кумире детства, который изменил его судьбу

Французский нападающий Милана Оливье Жиру с детства увлекался игрой Андрея Шевченко. Именно благодаря украинцу француз оказался на "Сан-Сиро".

В среду, 10 мая, состоится первая полуфинальная встреча Милана и Интера в розыгрыше Лиги чемпионов. В преддверии поединка нападающий "россонери" Оливье Жиру пообщался с журналистами.

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Жиру: Я пытался подражать Шевченко

В частности, у Жиру поинтересовались, кто из футболистов был его кумиром в детстве. Именно украинец Андрей Шевченко стал идолом для юного Оливье.

Я следил за Миланом, когда я был подростком, в конце 90-х. Одним из игроков, заставивших меня полюбить эту команду, был Андрей Шевченко. Я пытался подражать ему на тренировках, даже в том, как он бегал, и в его элегантности. Он был одним из лучших нападающих, очень полноценным. Он мог забить правой и левой ногой, головой, а также был быстрым,

– цитирует Жиру Milanreports со ссылкой на интервью UEFA.

Карьера Жиру в Милане

Отметим, что во время зимнего трансферного окна 2020 года француз мог оказаться в Интере.

Однако детская приверженность Милану перевесила и летом 2021 года Жиру подписал контракт с "россонери".

В составе Милана Оливье стал чемпионом Италии 2021/22, а также полуфиналистом Лиги чемпионов.

В красно-черной футболке Жиру сыграл 79 матчей, забил 27 мячей и отдал 11 ассистов.

К слову. Андрей Шевченко выступал за Милан с 1999 по 2006 год, а также в сезоне 2008/09. Украинец стал легендой "россонери" и забил 175 мячей в 322 матчах.