Лучший бомбардир в истории Лацио может завершить карьеру из-за травм после ДТП

Чиро Иммобиле получил значительные травмы в результате столкновения с трамваем. Есть вероятность того, что игрок сборной Италии не сможет продолжить профессиональную карьеру.

Карьера Иммобиле под угрозой

В понедельник, 17 апреля, нападающий Лацио Чиро Иммобиле попал в серьезное ДТП. Машину с 33-летним фуболистом и его дочерьми протаранил трамвай.

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Чиро ехал по столице Италии на Land Rover Defender. Инцидент возник из-за трамвая, водитель которого не справился с управлением и на красный свет столкнулся с автомобилем Иммобиле, сойдя с рельсов.

Автомобиль Чиро Иммобиле после ДТП / кадр по трансляции Local Team

Дочери футболиста Лацио не пострадали, а вот самому Чиро досталось. Футболист получил повреждение позвоночника, сложный перелом ребра и легкое повреждение руки.

Иммобили были доставлены в отделение неотложной терапии. Оказывается, сам футболист размышляет о том, чтобы завершить карьеру. Есть вероятность того, что полученные травмы могут не позволить ему вернуться в профессиональную карьеру.

Блестящая карьера Чиро

Иммобиль является живой легендой Лацио. Нападающий выступает за римский клуб с 2016 года и за это время набил 194 гола в 289 матчах. Это позволяет ему быть лучшим бомбардиром в истории "орлов".

Отметим, что Лацио проводит удачный сезон. За восемь туров в финиш "орлы" уверенно идут вторыми и имеют все шансы вернуться в Лигу чемпионов.

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Сам же Иммобиле много времени лечился, но и без этого успел наиграть 30 матчей за сезон. На его счету 12 голов и 5 ассистов. К слову, раньше Чиро четыре раза становился лучшим бомбардиром Серии А – за Торино в 2014-м и при Лацио в 2018, 2020 и 2022 годах.