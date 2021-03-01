В воскресенье, 28 февраля, Тенерифе на своем поле принимал Алькоркон в рамках 27 тура испанской Сегунды. Нападающий Динамо Фран Соль, выступающий за хозяев, отметился голом.

Первого гола во встрече пришлось ждать вплоть до середины второго тайма. Тогда за дело взялся испанский форвард Фран Соль.

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Очередной гол Соля

На 77-й минуте он удачно сыграл на добивании и в упор расстрелял ворота Алькоркона, открыв счет в матче – 1:0.

Для нападающего этот гол стал уже 7-м в этом сезоне в 23 матчах. Его арендное соглашение с испанцами рассчитано до конца июня 2021 года.

Футболисты Тенерифе еще дважды забивали во владения гостей, доведя счет поединка к 3:1. Голы в свой актив записали Сэмюэл Шашуа и Херман Валера. Последний отметился в добавленное арбитром время, когда минутой ранее хозяева уже стали играть в меньшинстве из-за удаления Серхио Гонсалеса.

После победы Тенерифе с 36 очками идет 10-м. У Алькоркона – 26 пунктов и 20 место.

Тенерифе – Алькоркон: видео полного матча (гол Соля с 1:35:52)