Нападающий Барселоны трогательно посвятил дубль в ворота Реала покойным дедушке и бабушке

Барселона 20 марта уничтожила "Реал" на футбольном поле. Дубль в ворота "Королевского клуба" совершил нападающий Пьер-Эмерик Обаенянг.

Щемящее посвящение

29 минут понадобилось Пьеру-Эмерику Обамеянгу, чтобы впервые огорчить голкипера Реала. Свой следующий гол габонец забил уже во втором тайме.

Стоит увидеть Бекхэм показал, как работает перинатальный центр в Харькове в условиях войны

Свой второй мяч Обамеянг отметил в очень необычном стиле. Футболист Барселоны взял какой-то шар, а вторую руку приложил ко лбу.

После матча нападающий рассказал, почему в таком стиле отпраздновать взятие ворот. Обамеянг хотел привести Барселону к победе и забить голы, чтобы посвятить своим покойным бабушке и дедушке.