Нападающий Барселоны трогательно посвятил дубль в ворота Реала покойным дедушке и бабушке
22 марта 2022 , 16:36Читати новину українською
Источник:инстаграмм Пьера-Эмерика Обамеянга
Барселона 20 марта уничтожила "Реал" на футбольном поле. Дубль в ворота "Королевского клуба" совершил нападающий Пьер-Эмерик Обаенянг.
Щемящее посвящение
29 минут понадобилось Пьеру-Эмерику Обамеянгу, чтобы впервые огорчить голкипера Реала. Свой следующий гол габонец забил уже во втором тайме.
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Свой второй мяч Обамеянг отметил в очень необычном стиле. Футболист Барселоны взял какой-то шар, а вторую руку приложил ко лбу.
После матча нападающий рассказал, почему в таком стиле отпраздновать взятие ворот. Обамеянг хотел привести Барселону к победе и забить голы, чтобы посвятить своим покойным бабушке и дедушке.
- В сезоне-2021/2022 форвард уже провел 26 матчей, в которых наколотил 16 голов и сделал 3 ассиста.
- Барселона сокрушила Реал со счетом 0:4. Мячи за каталонцев также забивали Рональд Араухо и Ферран Торрес.
- После победы над "Королевским клубом" подопечные Хави с 54 очками замыкает тройку лидеров турнирной таблицы испанской Ла Лиги.