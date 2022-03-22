Щемлива присвята

29 хвилин знадобилось П'єру-Емеріку Обамеянгу, щоб вперше засмутити голкіпера Реала. Свій наступний гол габонець забив вже у другому таймі.

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Свій другий м'яч Обамеянг відсвяткував у дуже незвичному стилі. Футболіст Барселони взяв якусь кулю, а другу руку приклав до лоба.

Після матчу нападник розповів, чому у такому стилі відсвяткувати взяття воріт. Обамеянг хотів привести Барселону до перемоги та забити голи, щоб присвятити своїм покійним бабусі та дідусю.