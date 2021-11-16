Его не остановить

28-летнему нападающему Тоттенхэма понадобилось 15 минут для того, чтобы заставить голкипера Сан-Марино четыре раза вынимать мяч из сетки ворот. Гарри Кейн оформил покер.

Подробнее Англия вышла на ЧМ-2022, Кейн будет сниться голкиперу Сан-Марино в страшных снах

Благодаря такой результативности Кейн ворвался в тройку лучших бомбардиров национальной команды. В его голевом активе уже 48 мячей в официальных встречах. Нападающий "шпор" делит третье место с Гари Линекером. До первой позиции в рейтинге Кейну осталось забить всего 5 мячей. Список возглавляет бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни – 53 гола. До второго места, которое занимает Бобби Чарльтон, всего один гол.

К теме. Сборная Англии сокрушила Сан-Марино, наколотив сопернику 10 голов. Матч завершился со счетом 0:10. Подопечные Гарета Саутгейта получили прямую путевку на чемпионат мира-2022, который примет Катар.

Сезон-2021/2022 достаточно результативен для Кейна на клубном уровне. Нападающий за 16 сыгранных матчей во всех турнирах забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

Футболист "шпор" уже возглавил рейтинг лучших бомбардиров английской сборной в официальных матчах. Он обошел все того же Уэйна Руни еще в матче 9-го тура квалификации, где сыграл против Албании. Гарри оформил хет-трик в ворота соперника и опередил экс-фоварда МЮ на два мяча – 37 против 39-ти у Кейна.

Как забивал Кейн

Начал свою голевую феерию футболист на 27-й минуте, реализовав пенальти.

Кейн стал автором четвертого гола Англии, пробив из-под защитника.

На 39-й минуте сборная "трех львов" вновь получила право на 11-метровый удар. И снова удачно пробил забивной форвард Англии. Отметим, что именно Кейн заработал этот удар с 11 метров. Мяч после удара головой от футболиста нашел руку соперника. Нападающий оформил хет-трик.

В конце первого тайма Кейн забил свой четвертый гол во встрече. Форвард мастерски обыграл опекуна и поставил яркую точку в первой 45-минутке.