Нападающий Аякса повторил уникальный рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Аякс уверенно обыграл дома Спортинг в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Себастьен Алле снова забил за нидерландский клуб.

Теперь показатель Роналду больше не уникален

27-летний форвард Аякса стал автором первого гола в матче со Спортингом. Себастьен Алле реализовал пенальти.

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Для него этот гол стал знаковым. Футболист забил в каждом матче группового раунда Лиги чемпионов. Он стал лишь вторым в историю игроком, которому удавалось достичь такого результата. Алле повторил рекорд Криштиану Роналду, который тот установил в сезоне-2017/2018.

После шести туров Алле возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов, имея в своем активе 10 голов. Второе и третье места занимают Роберт Левандовский (Бавария) и Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 9 и 7 мячей соответственно.

Видео гола Алле в ворота Спортинга

Для Алле этот мяч стал уже 19-м в сезоне-2021/2022 в футболке Аякса. Также за 21-н сыгранный матч форвард отметился 6 ассистами.

Отметим, что Аякс переиграл дома Спортинг со счетом 4:2. Нидерландский клуб вышел в плей-офф с первого места группы С, показав 100-процентный показатель – 18 очков.

Еще одним участником плей-офф от этой группы стал португальский Спортинг (9 пунктов). В Лигу Европы понизилась дортмундская Боруссия. Еврокубки для себя завершил турецкий Бешикташ.