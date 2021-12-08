Тепер показник Роналду більше не унікальний

27-річний форвард Аякса став автором першого голу у матчі зі Спортингом. Себастьєн Алле реалізував пенальті.

Варте уваги Мессі повторив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів: відео унікального голу

Для нього цей гол став знаковим. Футболіст забив у кожному матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Він став лише другим в історію гравцем, якому вдавалось досягнути такого результату. Алле повторив рекорд Кріштіану Роналду, який той встановив у сезоні-2017/2018.

Після шести турів Алле очолив перегони бомбардирів Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 10 голів. Друге та третє місця посідають Роберт Левандовський (Баварія) та Мохаммед Салах (Ліверпуль) – 9 та 7 м'ячів відповідно.

Цікаво. Для Алле цей м'яч став вже 19-м у сезоні-2021/2022 у футболці Аякса. Також за 21-н зіграний матч форвард відзначився 6 асистами.

Відео голу Алле у ворота Спортингу

Відзначимо, що Аякс переграв вдома Спортинг з рахунком 4:2. Нідерландський клуб вийшов у плей-офф з першого місця групи С, показавши 100-відсотковий показник – 18 очок.

Ще одним учасником плей-офф від цієї групи став португальський Спортинг (9 пунктів). У Лігу Європи понизилась дортмундська Боруссія. Єврокубки для себе завершив турецький Бешикташ.