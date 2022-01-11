Нападающего Динамо заметили на сборах Черноморца в Турции: фото
Источник:инстаграм ФК Черноморец
Нападающий Динамо Назарий Русин нашел вариант для продолжения карьеры. Вполне вероятно, что футболист будет выступать за Черноморец.
Пресс-служба одесского клуба опубликовала фото занятия на сборах в Турции. На одном из них замечен 23-летний игрок.
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Однако пока неизвестно, соглашение оформлено на правах аренды или полноценного трансфера. О переходе пока не объявлено официально.
Назарий Русин на тренировке Черноморца / Скриншот
На учебно-тренировочные сборы в Турцию отправился также хавбек Иван Бобко, игравший в клубе ЛНЗ Черкассы. Обоих футболистов заметили на фотографиях тренировки "моряков" в Турции.
Главный тренер Черноморца Роман Григорчук ранее подтвердил, что некоторые футболисты Динамо продолжат играть за одесский клуб на правах аренды.
Что известно про Русина
- Первую часть сезона Русин провел на правах аренды в СК Днепр-1. За команду Игора Йовичевича он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
- А до того оскандалился в аренде в польской Легии – Назарий отказался показать себя в деле в матче за резервистов варшавского клуба, после чего его там сослали в дубль и к основанию не подпускали.
- Также у Русина был очень успешный период аренды в Заре, а вот в Динамо у быстроногого нападающего все никак не наладится.