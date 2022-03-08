"Тимощук – это украинская гнида"
Эксигровщик сборной Украины Тимощук, ассистент главного тренера Зенита, не прокомментировал полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.
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Козловский подверг критике бывшего игрока национальной сборной. Вместо этого он выделил экс-футболиста Александра Алиева, который уступил в ряды территориальной обороны Киева.
Саша всегда был нормальным парнем. Но он меня очень удивил, ведь он вырос, в сущности, в России. Меня удивило, что он действительно оказался настоящим патриотом, не на словах, а он взял и показал,
– отметил Козловский.
"Пусть там другие патриоты себя покажут, Есть у нас 2 товарища, с Волыни родом, Тимощук тот же. Как говорили: "Нам не страшны московские вши, как украинские гниды". Это украинская гнида. Как говорится, с такими украинскими гнидами и врагов не нужно", – подчеркнул президент Движения.
Также он добавил, что его приятно удивили Александр Усик и Василий Ломаченко, тоже обороняющие родную страну от российских захватчиков.
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