Наконец-то путинским нарративам о спорте "вне политики" наступает конец, – Павел Булгак

Бывший советник министра молодежи и спорта Украины Павел Булгак отметил, что спорт не может быть вне политики. Он поддержал решение Международной федерации дзюдо.

Булгак отреагировал на то, что Международная федерация дзюдо приостановила полномочия президента Российской Федерации Владимира Путина как ее почетного президента и посла.

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Наконец-то! Наконец-то путинским нарративам о спорте "вне политики" наступает конец. Как может спорт поддерживать геноцид и преступления против человечности, которые Путин совершает в Украине? Никак! Это недопустимо,

– написал Булгак.

Международная федерация дзюдо ввела санкции против России и президента страны Владимира Путина из-за вторжения российских войск на территорию Украины.

Сначала Российскую Федерацию лишили проведения этапа гран-при в Казани, который должен был состояться 20-22 мая.

Сертификат полномочий почетного президента IJF был вручен Путину в 2008 году.