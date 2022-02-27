Булгак отреагировал на то, что Международная федерация дзюдо приостановила полномочия президента Российской Федерации Владимира Путина как ее почетного президента и посла.

На тему Международная федерация дзюдо лишила Путина полномочия почетного президента и посла

Наконец-то! Наконец-то путинским нарративам о спорте "вне политики" наступает конец. Как может спорт поддерживать геноцид и преступления против человечности, которые Путин совершает в Украине? Никак! Это недопустимо,

– написал Булгак.

Международная федерация дзюдо ввела санкции против России и президента страны Владимира Путина из-за вторжения российских войск на территорию Украины.

Сначала Российскую Федерацию лишили проведения этапа гран-при в Казани, который должен был состояться 20-22 мая.