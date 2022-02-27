Булгак відреагував на те, що Міжнародна федерація дзюдо призупинила повноваження президента Російської Федерації Володимира Путіна, як її почесного президента та посла.

До теми Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна повноваження почесного президента та посла

Нарешті! Нарешті путінським наративам про спорт "внє палітікі" настає кінець. Як може спорт підтримувати геноцид і злочини проти людяності, які Путін чинить в Україні? Ніяк! Це неприпустимо,

– написав Булгак.

Міжнародна федерація дзюдо запровадила санкції проти Росії та президента країни Володимира Путіна через вторгнення російських військ на територію України.

Спершу Російську Федерацію позбавили проведення етапу гран-прі у Казані, який мав відбутися 20-22 травня.

Сертифікат повноважень почесного президента IJF було вручено Путіну у 2008 році.