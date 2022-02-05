Наконец-то с Ярмоленко: украинец помог Вест Хэму вырвать победу в Кубке Англии

В рамках 4 раунда Кубка Англии лондонский Вест Хэм на выезде обыграл Киддерминстер. Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на этот поединок в стартовом составе.

Киддерминстер – Вест Хэм 1:2

Голы: Пенни, 19 – Райс, 90+1, Боуен, 120

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Лондонцы всю игру провели в статусе команды, которая отыгрывается и лишь спасательный мяч Деклана Райса на 90+1 минуте спас Вест Хэм от вылета, сообщает 24 канал.

В дополнительное время на 120-й минуте Джаррод Боуэн не захотел серии пенальти, вколотив мяч в ворота Киддерминстера дальним ударом. 2:1 и Вест Хэм проходит в следующий раунд.

Оценка Ярмоленко за матч

За свои действия Ярмоленко получил от статистического ресурса WhoScored 6.5 балла, что является посредственным результатом. 32-летний полузащитник отметился двумя ударами по воротам, один из которых срикошетил к Боуэну, а тот в свою очередь точно пробил в ворота.

Отдельно стоит отметить старания Ярмоленко не довести дело до вылета Вест Хэма в основное время. На 80-й минуте вингер театрально упал на газон, требуя пенальти, но рефери отмахнулся от попытки заработать 11-метровый.