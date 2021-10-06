Наколотил 483 гола: 13-летний вундеркинд Милана разрывает соперников результативностью в Италии

Главная команда Милана уже в ближайшие годы существенно может усилить свой состав мощным нападающим. 13-летний форвард Франческо Камарда – будущее итальянского клуба.

Роналду и Месси шокированы

Франческо Камарди всего 13 лет, а он уже громко заявил о себе на всю Италию. Молодой футболист демонстрирует чудеса результативности.

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В академии "россонери" подрастает настоящий "бриллиант". Камарда за три года (с 2017 по 2020 годы) сыграл 87 матчей, наколотив в ворота соперников аж 483 гола. В среднем – 5,5 мячей за одну игру. Таким показателем может похвастаться не каждый. Если футболист не потеряет свой талант, то уже через 2 – 3 года будет подключаться к матчам молодежного состава, а то и в главную команду "россонери".

В свои 13 лет Камарда уже переведен в команду U-15. Отметим, что в команде этого возраста выступает Дензел Заедорф – сын легендарного футболиста Милана Кларенса Заедорфа.