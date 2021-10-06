Роналду и Месси шокированы
Франческо Камарди всего 13 лет, а он уже громко заявил о себе на всю Италию. Молодой футболист демонстрирует чудеса результативности.
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В академии "россонери" подрастает настоящий "бриллиант". Камарда за три года (с 2017 по 2020 годы) сыграл 87 матчей, наколотив в ворота соперников аж 483 гола. В среднем – 5,5 мячей за одну игру. Таким показателем может похвастаться не каждый. Если футболист не потеряет свой талант, то уже через 2 – 3 года будет подключаться к матчам молодежного состава, а то и в главную команду "россонери".
В свои 13 лет Камарда уже переведен в команду U-15. Отметим, что в команде этого возраста выступает Дензел Заедорф – сын легендарного футболиста Милана Кларенса Заедорфа.
- Напомним, что старт сезона-2021/2022 стал лучшим в серии А из чемпионства в сезоне-2003/2004. После семи туров "россонери" набрали почти максимальное количество очков – 19. Подопечные Стефано Пиоли идут вторыми, уступая лидеру чемпионата Наполи лишь двумя пунктами.
- Что не скажешь о еврокубках. Милан сыграл два матча, в которых потерпел два поражения – от Ливерпуля (3:2) и Атлетико (1:2). После такого провального старта итальянский клуб замыкает группу "В".