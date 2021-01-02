Белорусский футболист Андрей Карбовский оценил действия силовиков после выборов президента.

Слова 24-летнего защитника приводит Tribuna.

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Я очень долго накапливал в себе злость, обиду, переживания за близких. После смерти Бондаренко мне на глаза попало видео, что в Гиппо, куда всегда ходят мои родители, моя бабушка, тетя с двоюродным братом, бьют людей. И это в том спокойном районе. Меня такая злость взяла и просто сдали нервы,

– рассказал Карбовский.

"Меня никогда не учили агрессии, насилию и тому, чтобы я желал кому-то смерти, но в этой ситуации для этих людей – только смертная казнь. Единственное наказание. Прощения быть не может. Они хуже немцев в годы Великой Отечественной войны", – сказал футболист.

Также Карбовский отметил, что отвечать за содеянное должны все без исключения силовики, которые причастны к этому. По его словам, они просто продались за деньги.

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