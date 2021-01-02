Білоруський футболіст Андрій Карбовський оцінив дії силовиків після виборів президента.

Слова 24-річного захисника наводить Tribuna

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Я дуже довго накопичував у собі злість, образу, переживання за близьких. Після смерті Бондаренка мені на очі потрапило відео, що в Гіппо, куди завжди ходять мої батьки, моя бабуся, тітка з двоюрідним братом, б'ють людей. І це в тому спокійному районі. Мене така злість взяла і просто здали нерви,

– розповів Карбовський.

"Мене ніколи не вчили агресії, насильства і тому, щоб я бажав комусь смерті, але у цій ситуації для цих людей – тільки смертна кара. Єдине покарання. Прощення бути не може. Вони гірше за німців у роки Великої Вітчизняної війни", – сказав футболіст.

Також Карбовський зазначив, що відповідати за скоєне повинні всі без винятку силовики, які причетні до цього. За його словами, вони просто продалися за гроші.

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