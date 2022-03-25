Самое сложное сражение в нашей жизни, – Виталий Кличко поздравил брата Владимира с Днем рождения

Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Владимир Кличко, обороняющий Киев от российских кафиров, 25 марта празднует День рождения. Мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил своего брата.

Братья защищают Киев

Старший брат поблагодарил младшего брата за поддержку и помощь. Оба были в вышиванках.

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"Сегодня День рождения у ближайшего мне человека. У нас сильная связь, даже когда мы не рядом. В это критическое для Украины время мы вместе, в Киеве. Бок о бок. Поддержку и помощь брата я чувствую каждый день и поминутно.

Как он недавно сказал: это самое сложное сражение в нашей жизни. Бой за наш город и нашу страну. И мы, несомненно, победим! Ибо добро всегда побеждает зло! Спасибо судьбе и нашим родителям, что подарили мне такого брата! С Днем рождения, Володя", – сказал Виталий Кличко.