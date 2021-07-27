"Бронза" на вес "золота": награждение Костевич и Омельчука на Олимпиаде-2020 – фото

Третья медаль в копилку Украины на Олимпиаде-2020 в Токио возложена. Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзовую награду в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Триумф Костевич и Омельчука в Токио

Елена Костевич и Олег Омельчук принесли уже третью бронзовую медаль для Украины в Токио. Украинцы в сложной борьбе выгрызли победу в вспахано Арунович и Дамира Микеча из Сербии.

К теми Костевич и Омельчук получили "бронзу" Олимпиады по стрельбе с пневматического пистолета в миксте

Все могло завершиться поражением для наших спортсменов. Своевременно вмешался тренер Украины, который взял тайм-аут. На тот момент счет встречи был 6:8 в пользу сербов.

Украина смогла отыграться и даже выйти вперед, создав себе гандикап в два раунда - 14:10. Украинские стрелки доказали противостояния к победе и набрали 16 нужных очков – 16:12.

Невероятный показатель продемонстрировала Елена. Костевич завоевала свою четвертую олимпийскую награду в карьере. До этого она стала олимпийской чемпионкой в ​​Афинах (2004) и получила две "бронзы" в Лондоне в 2012 году. Для Омельчука эта медаль стала первой.

На церемонии награждения наши спортсмены были на "седьмом небе от счастья". Это тот момент, когда "бронза" на вес "золота" для Украины.

Напомним, что ранее Костевич в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров остановилась в шаге от наград – 4 место.



"Бронза" Украини в Токио / Фото Getty Images



Призеры в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте / Фото Getty Images



Костевич и Омельчук с "бронзой" Олимпиады-2020 / Фото Getty Images