"Бронза" на вес "золота": награждение Костевич и Омельчука на Олимпиаде-2020 – фото
Источник:24 канал
Третья медаль в копилку Украины на Олимпиаде-2020 в Токио возложена. Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзовую награду в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.
Триумф Костевич и Омельчука в Токио
Елена Костевич и Олег Омельчук принесли уже третью бронзовую медаль для Украины в Токио. Украинцы в сложной борьбе выгрызли победу в вспахано Арунович и Дамира Микеча из Сербии.
К теми Костевич и Омельчук получили "бронзу" Олимпиады по стрельбе с пневматического пистолета в миксте
Все могло завершиться поражением для наших спортсменов. Своевременно вмешался тренер Украины, который взял тайм-аут. На тот момент счет встречи был 6:8 в пользу сербов.
Украина смогла отыграться и даже выйти вперед, создав себе гандикап в два раунда - 14:10. Украинские стрелки доказали противостояния к победе и набрали 16 нужных очков – 16:12.Интересно! Невероятный показатель продемонстрировала Елена. Костевич завоевала свою четвертую олимпийскую награду в карьере. До этого она стала олимпийской чемпионкой в Афинах (2004) и получила две "бронзы" в Лондоне в 2012 году. Для Омельчука эта медаль стала первой.
На церемонии награждения наши спортсмены были на "седьмом небе от счастья". Это тот момент, когда "бронза" на вес "золота" для Украины.
- Напомним, что ранее Костевич в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров остановилась в шаге от наград – 4 место.
"Бронза" Украини в Токио / Фото Getty Images
Призеры в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте / Фото Getty Images
Костевич и Омельчук с "бронзой" Олимпиады-2020 / Фото Getty Images