Награда проскользнула сквозь мои пальцы, – Бех-Романчук об "украденной" медали

Украинская атлетка Марина Бех-Романчук сумела уехать из Украины, чтобы посоревноваться на чемпионате мира в Белграде. Украинка завоевала чрезвычайно важную награду для своей страны в тройном прыжке.

Бех-Романчук: Это действительно нечто фантастическое

Марина завоевала "серебро" в новой для себя дисциплине – тройном прыжке. Перед чемпионатом мира Бех-Романчук завоевала первенство на чемпионате Украины в этой же дисциплине.

Читайте полностью От помощи украинцам на фоне войны к серебру чемпионата мира: интервью с Мариной Бех-Романчук

Она установила личный рекорд: в Сумах легкоатлетка прыгнула на 14:34 метра. В Белграде ее показатель составил 14.74 метра.

Но у Марины могло быть две медали. После медали в тройном прыжке украинская легкоатлетка соревновалась в вечерней сессии в профильной для себя дисциплине – прыжках в длину.

Украинка заняла итоговое шестое место, но могла финишировать в топ-3. Бех-Романчук совершила пятый скачок, который не засчитали из-за минимального заступления.

В эксклюзивном интервью для 24 канала Марина прокомментировала "украденную" награду.

"Очень довольна своим выступлением. Я рассчитывала на то, что могу быть с наградой. Результаты на тренировках придавали мне уверенности. Прекрасно понимала, что на соревнованиях можно еще больше приложить усилия и показать еще лучший скачок, чтобы побороться за медаль", – сказала прыгунка в длину.

Честно говоря, я очень довольна. С Рохасом бороться, это действительно что-то фантастическое. Она человек эпохи. Единственное, что меня не удовлетворило, так это то, что не удалось побороться за вторую медаль в прыжках в длину. Награда в этом виде проскользнула через мои пальцы. Однако стараюсь к этому относиться спокойно, уравновешенно и тренироваться так, чтобы больше не повторять таких ошибок.

– добавила украинская легкоатлетка.

Первенство в тройном прыжке завоевала представительница Венесуэлы Юлимар Рохас, ее показатель – 15.74 метров.