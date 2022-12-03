Несмотря на бойкое начало поединка от сборной США, Нидерланды уже в первой своей атаке забивают гол. После прекрасной комбинации мяч в сетку ворот отправил Мемфис Депай, пишет 24 канал.
Гол Нидерландов:
Уже на 10-й минуте матча Мемфис Депай забил гол в ворота США. Это первый гол нападающего на ЧМ-2022
Несмотря на бойкое начало поединка от сборной США, Нидерланды уже в первой своей атаке забивают гол. После прекрасной комбинации мяч в сетку ворот отправил Мемфис Депай, пишет 24 канал.
Гол Нидерландов: