Не дивлячись на жвавий початок поєдинку від збірної США, Нідерланди уже в першій своїй атаці забивають гол. Після прекрасної комбінації м'яч до сітки воріт відправив Мемфіс Депай, пише 24 канал.

Гол Нідерландів: