Не дивлячись на жвавий початок поєдинку від збірної США, Нідерланди уже в першій своїй атаці забивають гол. Після прекрасної комбінації м'яч до сітки воріт відправив Мемфіс Депай, пише 24 канал.
Гол Нідерландів:
Уже на 10 хвилині матчу Мемфіс Депай забив гол у ворота США. Це перший гол нападника на ЧС-2022
Не дивлячись на жвавий початок поєдинку від збірної США, Нідерланди уже в першій своїй атаці забивають гол. Після прекрасної комбінації м'яч до сітки воріт відправив Мемфіс Депай, пише 24 канал.
Гол Нідерландів: