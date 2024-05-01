Надо вернуть свое: обидчик Джошуа снова посягает на пояса Усика

Мексиканец Энди Руис в 2019 году сенсационно победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира. Через 5 лет он снова хочет вернуться на вершину хевивейта.

Пять лет назад произошел “апсет десятилетия” – самая неожиданная победа в боксе. В 2019-м Энди Руис техническим нокаутом победил на тот момент еще чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

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Руис снова заговорил о реванше с Джошуа

За пять лет многое изменилось: Джошуа успел сначала вернуть себе вышеуказанные титулы, а затем проиграл их украинцу Александру Усику. Впрочем, Руис надеется сначала взять реванш в Эй Джея, а затем снова стать чемпионом мира.

"Я здесь не для того, чтобы плохо говорить о любом бойце. Я думаю, Джошуа делает свое дело, но теперь моя очередь. Сейчас я на 100% готов.

Я думаю, в этом суть: надо оставаться активным, сохранять последовательность и вернуть себе пояса", – сказал Руис.

После двух поражений от Усика британец Энтони Джошуа за 11 месяцев одержал четыре победы, одолев поочередно Джермейна Франклина, Роберта Хелениуса, Отто Валлина и Фрэнсиса Нганну.