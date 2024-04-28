Энтони Джошуа назвал двух топ-боксеров современности, с которыми хотел бы провести поединки. Однако болельщики и промоутеры настаивают на другой кандидатуре.
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Болельщики мечтают о бое с Тайсоном Фьюри
Британец не прочь сделать трилогию с Александром Усиком и провести реванш против Энди Руиса.
"Я хотел бы провести бой с Усиком, но не думаю, что он №1 в списке желаний болельщиков.
Посмотрите на меня. Вы знаете, я готов сразиться с кем угодно, и в то же время промоутеры хотят, чтобы я сражался с определенными людьми. И, как я уже говорил, бойцы, с которыми они хотят, чтобы я сражался, будут из карда 5 на 5, который состоится 1 июня, а затем они рассматривают бой с Тайсоном Фьюри.
Я хотел бы сразиться с Усиком, я бы хотел сразиться с Руисом, но я думаю, что болельщики хотят, чтобы я встретился с Тайсоном Фьюри",– заметил Джошуа.
Джошуа возродился из пепла
- Напомним, что Энтони Джошуа проиграл два подряд поединка Александру Усику. Украинец отобрал чемпионские пояса у британца.
- После этого Джошуа за 11 месяцев провел четыре поединка: против Джермейна Франклина, Роберта Хелениуса, Отто Валлина и Фрэнсиса Нганну. Все они завершились в пользу Эй-Джея.
- 18 мая состоится бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Именно с победителем этого поединка должен встретиться Джошуа.