Энтони Джошуа назвал двух топ-боксеров современности, с которыми хотел бы провести поединки. Однако болельщики и промоутеры настаивают на другой кандидатуре.

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Болельщики мечтают о бое с Тайсоном Фьюри

Британец не прочь сделать трилогию с Александром Усиком и провести реванш против Энди Руиса.

"Я хотел бы провести бой с Усиком, но не думаю, что он №1 в списке желаний болельщиков.

Посмотрите на меня. Вы знаете, я готов сразиться с кем угодно, и в то же время промоутеры хотят, чтобы я сражался с определенными людьми. И, как я уже говорил, бойцы, с которыми они хотят, чтобы я сражался, будут из карда 5 на 5, который состоится 1 июня, а затем они рассматривают бой с Тайсоном Фьюри.

Я хотел бы сразиться с Усиком, я бы хотел сразиться с Руисом, но я думаю, что болельщики хотят, чтобы я встретился с Тайсоном Фьюри",– заметил Джошуа.

Джошуа возродился из пепла